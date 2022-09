No denunciarán a sujeto que intentó robar en iglesia San Miguel Arcángel, en Orizaba

El párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, Demetrio Landa Cano, aseguró que tras el intento de robo que pretendía cometer un hombre este día en la Catedral, se decidió no interponer denuncia penal ante la Fiscalía, pues el hecho no se consumó."Es el intento de alguien que no sabemos en qué condiciones está, como bien lo habíamos dicho estaba quizá bajo el influjo de la droga o alcohol, pero eso lo sabrá quién investigue. No consumó el robo porque no encontró, porque no había, porque no pudo, porque lo vimos".Indicó que este sujeto se metió al edificio religioso, trato de robar las limosnas de las alcancías y se dirigía hacia los salones donde están los lockers de los sacristanes, pero no llegó hasta la sacristía.Aunque el sacerdote reconoció que es frecuente que ingrese gente a este templo de manera sospechosa, y probablemente con intención similar. "Situaciones así son frecuentes de alguna manera, porque a veces las personas entran bajo los efectos del alcohol o simplemente están ahí mucho tiempo y eso se convierte en una situación sospechosa que los mismos fieles nos dicen".