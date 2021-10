No era tiempo de incrementar impuestos, menos al sector primario: Barzón Cafetalero

No era tiempo de incrementar impuestos, menos al sector primario, afirmó Rómulo Melchor Vallejo líder estatal del Barzón Cafetalero.Aseguró que se está castigando al campo en el presupuesto y ahora está condenado al pago de los impuestos.Enfatizó que el sector que representa ha dado la cara ante los momentos difíciles que ha pasado el país, y gracias al esfuerzo de miles de productores, hay abasto de alimento por lo que consideran injusto el pago de impuestos.En este sentido, refirió que actualmente, un productor por ingresos, exenta impuestos hasta por un millón 300 mil pesos y para los medianos productores hay una reducción de la tasa de hasta el 40%. Por ese millón 300 mil pesos con el nuevo régimen, el productor pagaría 26 mil pesos; sin embargo, lo más grave es que, si el productor forma parte de una persona moral, sea productiva o incluso asociación civil, el productor pagaría impuestos como una persona física con ingresos por actividades empresariales y profesionales, es decir, pagaría más de 300 mil pesos.Si bien dijo que no rechazan el pago de impuestos, sí que cometan abusos, pues ese dinero nunca se invierte, ya que programas como Sembrando Vida, no han dado resultados.Ante ello, rechazan de manera rotunda dichas iniciativas y exigen a los diputados defender a los campesinos.