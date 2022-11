No están de acuerdo con que el Carnaval de Veracruz se celebre en verano

El carnaval de Veracruz 2023 se realizará nuevamente durante el verano, anuncio que no dejó satisfechos a los integrantes de comparsas, batucadas y bastoneras, quienes esperaban que la máxima fiesta de los veracruzanos regresara a sus fechas tradicionales.Señalan que la experiencia de esta edición fue negativa por las altas temperaturas que se registran en verano, hubo personas desmayadas y demora constante en los paseos, no obstante, participarán del 29 de junio al 5 de julio, con la condición de que en centenario del Carnaval de Veracruz, en el 2024, regrese a febrero.“Nos vamos a aguantar que la pasaron para esta fecha que en verdad no estábamos de acuerdo (…) el calor no es el mismo, la verdad en la experiencia que pasamos hubo muchos desmayados, falta de seguridad, muchas cosas que se juntaron”, dijo Genaro Ruiz, presidente de la Asociación de Comparsas.Lamentó que algunas comparsas ya se estaban preparando porque pensaban que el Carnaval sería en 4 meses e iniciaron su organización, sin embargo, tras platicar con la alcaldesa Patricia Lobeira, acordaron acatar la fecha dado el argumento de las dificultades presupuestales.Asimismo, los tres presidentes de comparsas, bastoneras y batucadas, coinciden en que no se trata de disminuir el contingente del desfile, si no que exista seguridad para que el paseo fluya y no se detenga por varias horas.“Necesitamos seguridad, es el punto básico, para qué, para que el público esté en su lugares y pueda disfrutar de las coreografías, todo lo que nosotros organizamos durante el año para que dejen trabajar a las agrupaciones.”, indicó Susana Ortiz, presidenta de Asociación de Bastoneras.“El carnaval a veces tarda mucho, pero no es tanto por los grupos, es por la mala organización de que hay gente en los arroyos y no hay seguridad y hace que tardan”, agregó Genaro Ruiz.Insistieron en que en el 2024, el carnaval debe hacerse previo a la Semana Santa, la fecha tradicional “es el acuerdo que tuvimos con ella (alcaldesa) que ok, esta es una fecha que no tenía que haber sido pero para los 100 años tiene que ser la fecha tradicional” concluyó el presidente de la Asociación de Comparsas.