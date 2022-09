No estoy en contra del Ejército; la 4T no cumplió con formar policías: Pepe Yunes

Luego de votar en contra de la permancencia del Ejército en calles del país, el diputado federal por Veracruz, José Yunes Zorrilla, advirtió que a Veracruz le falta un plan de seguridad eficaz.El legislador, cabe recordar, fue contra la mayoría de sus compañeros de bancada en la pasada sesión San Lázaro.Salvo Yunes Zorrilla y Sue Bernal —que votaron en contra—, además de Ana Lilia Herrera —quien se abstuvo—, todos los priístas presentes respaldaron la iniciativa de su homóloga Yolanda de la Torre para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.La propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldada por el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), busca “garantizar y es la seguridad de las familias mexicanas”.En entrevista en un café de la ciudad de Veracruz, Yunes Zorrilla explicó que su voto no fue por estar en contra de la Marina o el Ejército en las calles, sino debido al incumplimiento por parte del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la falta de garantías legales para que las Fuerzas Federales actúen.“El actual Gobierno le ofreció a la ciudadanía que las Fuerzas Armadas volverían a los cuarteles y que resolverían el grave problema de inseguridad que hay en el país, hoy eso no se ha cumplido y sólo hay un falso debate que no responde ni a las peticiones del Ejército de un marco jurídico para actuar en materia civil”, dijo.El Diputado reconoció que el Ejército debe estar en las calles en tanto no se conformen cuerpos policiales que respondan a los ciudadanos, pero tampoco se debe violentar la ley para tapar los malos resultados del actual Gobierno.“Lo que se modificó en la Cámara fue darle una salida falsa a lo que el Ejército genuinamente demanda y a resolver de fondo el problema real de la gente y así no se resuelve nada”.Además, el priísta desmintió que tenga compromisos políticos, asegurando que su único compromiso es responder con hechos a lo que necesita el Estado.“Primero quiero destacar que estoy en mi distrito, que regreso a los municipios y que sigo en Veracruz, mi único compromiso es trabajar por la seguridad de la gente, que tanta falta hace. (…) Mis decisiones obedecen a lo que me piden quienes viven en Veracruz, por eso cuento con su confianza”, finalizó.