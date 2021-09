No existen verdaderos protocolos contra el COVID-19 en secundaria de Orizaba

Luego de que se diera a conocer de un caso de coronavirus en una alumna del segundo grado en la secundaria “Margarita Maza de Juárez de Orizaba”, padres de familia denunciaron que no hay las medidas suficientes para los jóvenes que ingresan a la escuela.



Los papás apuntaron que no existen verdaderos protocolos para prevenir el COVID-19, incluso destacaron que el termómetro con el que se supone les toman la temperatura a los alumnos, ni siquiera tiene un buen funcionamiento, por lo cual no se garantiza que todos los estudiantes que están ingresando a la institución educativa no presenten fiebre.



Dijeron que el filtro sanitario no es bueno, por lo cual temen que sus hijos se puedan contagiar al estar en clases presenciales, por ello insistieron en que debe haber un mayor cuidado para prevenir el contagio. Incluso apuntaron que nadie les informó más sobre el tema del contagio de una alumna de segundo grado.



Algunos padres, como la señora Renata Méndez, pidieron que tanto padres de familia como maestros fortalezcan sus filtros sanitarios desde casa y si hay algún alumno que tiene síntomas que mejor no lo envíen.



Otros padres como la señora Mary Jiménez, se quejó de la ausencia de maestros, dijo que es poco el tiempo que pueden estar en clases y con falta de maestros no se aprovecha.