No fui duro con Cárdenas, fui respetuoso; no me voy a pelear con él: AMLO

Luego que la semana pasada calificó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como su “adversario político”, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue duro con el excandidato presidencial sino que fue “respetuoso” y acusó a la oposición de que quisiera que se peleara con él, pero afirmó que esto no ocurrirá.En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el mandatario federal aseguró que sus opositores agrupados en la plataforma “Colectivo por México”, se “quedaron con las ganas” y armaron “todo un teatro” para constituir un grupo supuestamente independiente en contra de su Gobierno.“Se quedaron con las ganas, ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente –lo mismo de siempre– en contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas, que ya había dicho que no (se sumaría), pero aquí me preguntaron, no sabía, pero de todas manera lo traté de manera respetuosa.–¿No considera que fue duro con él?– se le preguntó.–No, no, porque decir adversario no es decir enemigo, adversarios es cuando ya no hay una coincidencia política– explicó.–¿Porque no está en su movimiento?– se le siguió cuestionando.–Porque él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio, por eso. Claro que quisieran que nos pelearemos y pues no me voy a pelear con el ingeniero, si acaso con Claudio (X. González), y con estos que están ahí, que tampoco son enemigos, son adversarios. Ya son hasta promotores nuestros porque nos ayudan mucho– contestó.El pasado martes, el presidente López Obrador afirmó que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pasó a ser parte de sus adversarios al asumir los planteamientos de la plataforma “Colectivo por México”, pues aseguró que ante el momento que vive el país “es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más”Aseguró que los integrantes de “Colectivo por México” tienen todo su derecho de manifestarse, pero los acusó de estar en contra de su Gobierno, y calificó a la reciente plataforma como “una especie de ala moderada del bloque conservador”.