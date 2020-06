No ha habido una verdadera ayuda crediticia para empresarios: CCE Córdoba-Orizaba

A pesar de que el Banco de México anunció la disponibilidad de recursos para préstamos a empresarios con una tasa de 6.5 por ciento, por parte de las instituciones crediticias no ha habido una verdadera ayuda, indicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos.



Recordó que el BdeM anunció que había disponibles 750 mil millones de pesos para créditos empresariales con una tasa del 6 al 6.5 por ciento, quienes recurrieron a esa opción encontraron tasas del 12 al 14 por ciento en la banca privada.



Mencionó que los bancos están prestando un monto de 5 millones de pesos con tasas de 13.5 por ciento, lo que es alto pero a muchos no les quedó otra opción.



Agregó que, para recurrir a un préstamo, el empresario tiene que calificar, para lo cual se toman en cuenta varios factores, por ejemplo, que tenga al menos seis meses como cliente de la institución y ya entonces dejar su documentación.



Explicó que la única ventaja es que en seis meses no pagarán capital, sólo intereses.



Lamentó que no se haya concretado un apoyo verdadero a los empresarios, ya que incluso la tasa hipotecaria estaba en 7 por ciento.