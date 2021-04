No había vacunas para docentes en el Nido del Halcón; SEV dijo que fue problema logístico

Docentes que se encontraban haciendo fila en el Nido del Halcón para recibir la aplicación de la vacuna antiCOVID, alertaron que hasta las 9:00 horas no habían abierto las instalaciones debido a que les dijeron que no habían llegado las dosis.



Los profesores que acudieron a temprana hora, indicaron que la Secretaría de Educación (SEV) no se responsabilizó de tal situación pues la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano están a cargo.



“Ya hasta dijeron que la SEV no se responsabiliza, pues como ya sabemos la Secretaría de Marina y el Ejército están a cargo, por lo tanto son ellos los que van a dar la cara”, dijeron.



Mencionaron que les comentaron además que no hay hora para que lleguen las vacunas y en el peor de los casos la jornada tendrá que suspenderse y retirarse.



Retraso, por problema de logística: SEV; pide no especular



Una situación de logística generó que en la sede de Xalapa el proceso de vacunación a maestros y personal de educación se detuviera momentáneamente, explicó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, quien afirmó que hay vacunas suficientes para todos.



Y es que, ante las quejas en redes sociales de maestros y empleados de educación, que retomaron algunos medios respecto a la presunta falta de dosis, la autoridad desmintió lo anterior.



En un video que publicó en sus redes sociales el titular de la SEV en compañía de los subsecretarios de Educación Básica Maritza Ramírez Aguilar y de Desarrollo Cultural, Moisés Pérez Domínguez desde Tuxpan afirmó que el abasto es suficiente.



“Queremos informales a los compañeros que están en el centro de Xalapa, en el centro de Boca del Río y en todos los demás, que, si hay vacunas, tuvimos una situación de logística, pero ya se está resolviendo, estará llegando en breve”, expuso.



El funcionario estatal pidió no caer en “especulaciones”, así como tampoco en “malos entendidos”, pues las dosis de la vacuna CanSino para el magisterio y trabajadores de la educación en territorio veracruzano está asegurada.



“Hay vacuna para todas y todos los maestros, para todo el personal que trabaja de apoyo en las escuelas y queremos decirles que está asegurado, hay que esperar un poco en Xalapa, pero llegará en breve la vacuna, ténganlo cien por ciento seguro, que no haya especulaciones, que no haya malos entendidos, serán vacunados todos los maestros”, concluyó.