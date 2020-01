No habrá “alza grave” en precios de canasta básica este mes de enero, afirman

No se prevé un alza grave de los precios de la canasta básica, quizá solo las empresas trasnacionales, pero por el momento se siguen manteniendo costos, afirmó gerente comercial de Abarrotes de Córdoba, Eduardo García.



Frijol, arroz, leche, huevo, atún, es decir, productos de la canasta básica, mantienen el mismo precio del año pasado, pero aclaró que no ha recibido la visita de los proveedores correspondiente a este 2020.



Dijo que lo que ha subido de precio es el detergente, cloro, limpiadores, papel higiénico, no en sí los alimentos básicos.



"Es muy posible que algunos productos cuya materia prima depende del dólar sí suban, pero no creo sea muy drástico".



Agregó que el cierre del año pasado fue bastante bueno pues sus ventas aumentaron como es cotidiano por los festejos navideños.



"Nos fue bien en las ventas por cierre de año, la gente consume más o compra más productos y empezamos el año con precios estables por ahora no hay alzas", explicó el entrevistado finalmente.