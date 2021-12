No habrá condescendencia con quien use siglas de MORENA para cometer ilícitos

Al poner en tela de juicio la imparcialidad de alcalorpolitico.com y de supuestamente abusar de su libertad de expresión; el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que no va a haber ninguna condescendencia contra quien usando las siglas de MORENA comete ilícitos pensando que se le va a solapar."Lo siento mucho. Este es un Gobierno recto y si no bastó con las advertencias que yo había hecho antes, bueno ahí está, más claro ni el agua", expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno y al ser cuestionado sobre la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián "N", por su probable participación en un secuestro y el uso de presuntos recursos ilícitos para adquirir el Ingenio "El Naranjal", compra que habría sido impulsada por el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín."Hay una coordinación, una mesa de construcción de la paz donde nos coordinamos, a fin de que en este Estado se acabe la impunidad. Es un reclamo social muy importante. Nada sencillo, pero estamos trabajando en el sentido correcto", mencionó al tiempo que recordó que los medios de comunicación tienen la libertad para conducirse, "pero me reservo el derecho para cuando están faltando a la verdad".Luego de recordar la sección dentro de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que expone las "noticias falsas", el mandatario veracruzano aseveró que no tiene favoritismo por ningún medio, de tal manera que dijo, lo pueden cuestionar sin problema."Si no aclaramos (lo publicado por Alcalorpolitico.com) quedan las sospechas, si no imagínense. Yo estuve presente en el evento donde ya empezaron a destruir el ingenio chatarra, nada más que me quedé corto en mis palabras, revisen el discurso; dije: ¡ah caray!, aquí pues no sé, y no me vuelvo a parar", añadió.El titular del Ejecutivo acusó a alcalorpolitico.com de "tenerle mala fe al Diputado" y de "pedirle que desde el Congreso apoyara al medio", aunque cuando se le solicitaron las pruebas de sus dichos dijo que prefería reservarlas.De igual modo, exigió que se presentara el "acta notarial" que confirmara que Juan Javier Gómez Cazarín es "socio" de Fabián "N", por lo que se le aclaró que nunca que se mencionó que fuera un socio empresarial, sino un aliado político del ahora detenido por presunto secuestro agravado.Sostuvo una vez más que el Presidente de la Junta de Coordinación Política "está limpio" respecto de la transacción que permitió la adquisición de la central azucarero "El Naranjal", por parte del hoy munícipe electo y otro empresario.Al defender al LEGISLADOR morenista, señaló que como funcionarios se toman "fotos con todos", evitando ser "sangrones" con quienes piden una imagen para el recuerdo."No se está cuestionando la compra-venta del ingenio en el caso de Lerdo, pero al menos a mí me pareció muy mal y se lo dije al presidente del partido (Esteban Martínez Zepeta), que Fabián "N" haya comprado el ingenio, haya buscado los socios y lo hayan aceptado de candidato, luego me pasan a traer", afirmó ante los reporteros.Dijo lamentar que el ahora detenido haya ganado la elección interna de MORENA para ser el candidato, sin que como máxima autoridad del Estado pudiera intervenir para frenar su postulación, al tiempo que en ese momento desconocía su probable relación con bandas delincuenciales, sólo que estaba interesado en comprar el ingenio azucarero."Pero nosotros no hacemos lazos de complicidad, aquí está la prueba. No como antes que se enteraban que Tito 'N' tiene presuntamente malos manejos, y vean lo que hicieron, guardaron y escondieron la carpeta. Y vean la actuación de ahora, aunque sean de MORENA, lo siento mucho –y lo dije aquí–, no vamos a permitir corrupción", agregó el Gobernador.Para finalizar, García Jiménez, sostuvo que su administración no anima "la perversidad", sino que la combate felicitando a la "autónoma" e "independiente" Fiscalía General del Estado (FGE) por actuar "sin criterios políticos" y "sin mirar tiempos electorales", en casos como el del Alcalde Electo de Lerdo de Tejada.