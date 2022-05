No habrá desfile del 5 de mayo en Veracruz, sólo actos cívicos en escuelas

En Veracruz no se prevé la realización del tradicional desfile alusivo a la “Batalla de Puebla” del 5 de mayo, sin embargo, se propondrá que se lleven a cabo actos cívicos en escuelas públicas, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa semanal, el Mandatario descartó la realización del desfile y adelantó que propondrá al titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, la realización de actos cívicos en los planteles.“Le voy a comentar hoy al Secretario de Educación que mi propuesta es que no se realice el desfile pero que sí se realicen eventos cívicos en todas las plazas educativas, en las instituciones, lo hagamos en recordatorio a esta importantísima batalla patriótica que encabezó el general Ignacio Zaragoza porque además está dentro del contexto histórico que involucra a Veracruz”, comentó ante los reporteros.Para el titular del Ejecutivo veracruzano es importante recordar la defensa del país contra la invasión francesa y el legado de Benito Juárez.“La estrategia francesa fue ahogar a la ciudad de Puebla, en una batalla de 60 días, me parece (…) nosotros queremos recordar el 5 de mayo, está ligado a la historia de Veracruz, con estos eventos que hemos tenido y además porque para entonces el Presidente era Benito Juárez”, narró.Además, destacó otros acontecimientos históricos importantes como los Tratados de Soledad, en Soledad de Doblado en el año de 1862, acordando que Francia, Inglaterra, España se retiraran del territorio mexicano.“Vamos a celebrar actos cívicos, en las escuelas y en las plazas donde podamos para recordar esta histórica batalla patriótica que encabezó el general Ignacio Zaragoza”, precisó una vez más.