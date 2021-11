No habrá desfile este 20 de noviembre en Veracruz, confirma Gobernador

Para la conmemoración de la Revolución Mexicana el próximo 20 de noviembre, tal como el año anterior, no se realizará desfile conmemorativo, esto, a consecuencia de la pandemia, sin embargo, se realizarán diversos eventos alusivos, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa semanal desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal reiteró que a pesar de que Veracruz está en verde en el semáforo epidemiológico, se deben evitar riesgos de contagios por lo que se determinó que no se realizará este desfile.“El tema del desfile del 20 de Noviembre, decirles que no va haber desfile, pero vamos hacer actos conmemorativos sin duda”, expresó.Sin embargo, además de los eventos alusivos a la Revolución Mexicana el Ejecutivo estatal adelantó que Veracruz tendrá una participación en el desfile en la Ciudad de México, donde en coordinación con la SEDENA se trabaja en un carro alegórico.En este sentid, dijo que se espera la convocatoria del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos respecto a esta fecha icónica de la Revolución Mexicana.“Estaremos muy atentos, nosotros haremos nuestros propios actos, quiero decirles que vamos a participar en el desfile nacional, estamos coordinándonos con SEDENA para aportar un bonito carro alegórico o lo que nos pidan, para que Veracruz esté presente en el desfile nacional”, puntualizó.El mandatario veracruzano dejó en claro que se ceñirán a los lineamientos que plantea la autoridad federal, por lo que se descarta la realización de la parada cívico-militar el próximo sábado 20 de noviembre.Y es que el objetivo es evitar cualquier riesgo de contagios entre la población, para mantener a Veracruz en el semáforo verde, así como disminuir la incidencia y que más municipios puedan alcanzar esa categoría.