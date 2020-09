No habrá fiestas patrias en congregaciones de Xalapa

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, informó que tras una reunión con Agentes Municipales de las 4 congregaciones, se llegó a la conclusión de suspender las celebraciones de las Fiestas Patrias los días 15 y 16 de septiembre.



Lo anterior, con la finalidad de evitar que la enfermedad COVID-19 se propague entre la población.



"Esto fue en un consenso con los Agentes Municipales dadas las circunstancias y los impactos de la pandemia en la salud de la población se consideró necesario, es una medida que no gusta pero debemos seguir tomando todas las precauciones y evitar las aglomeraciones".



Resaltó que fue una alternativa bien vista por los agentes de Chitoyac, Tronconal, El Castillo, Colonia 6 de Enero y Julio Castro, Las Trancas.



Además, mencionó, se implementará un operativo con elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal y Comercio.



"Se van a implementar operativos de PC, Comercio y de Seguridad Ciudadana para evitar también los festejos en casa e invitar a la población que no lleve a cabo la quema de pirotecnia porque también es un riesgo".



Para los comercios, solicitarán que se respeten los horarios ya establecidos de venta de alcohol y un aforo de no mayor al 30 por ciento.