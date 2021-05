No habrá impunidad en secuestro de madre de Edil de San Andrés Tuxtla: AMLO

Al referirse al caso del secuestro de la exdiputada federal y exalcaldesa de San Andrés Tuxtla, Marina Garay Cabada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad.



Refirió que el General de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, le confirmó que la madre del actual alcalde del municipio, Octavio Pérez Garay, fue liberada.



“Se informó por parte del General Bucio de la Guardia Nacional que ya se liberó a la mamá del Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, que estaba secuestrada. Se logró la libertad de la señora que es lo más importante, cuidar la vida”.



“En todo lo que tiene que ver con homicidios, con estos crímenes, en la mayoría de los casos se aclaran, se castiga a los responsables. No hay impunidad para nadie y éste va a ser el caso”, afirmó.



En su conferencia matutina de este lunes, realizada en Torreón, Coahuila, dijo que no puede haber nada al margen de la Ley, nada ni nadie por encima de la Ley.



Garay Cabada fue secuestrada la mañana del 11 de mayo y la semana pasada, el Presidente informó que el Alcalde de San Andrés Tuxtla solicitó a autoridades no intervenir.



Ayer domingo se informó que la mujer fue liberada sin que se conozcan detalles del proceso.