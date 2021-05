No habrá impunidad en violencia contra candidatos, reitera AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que existen casos de violencia durante el actual proceso electoral, sin embargo, afirmó que no hay impunidad.



“Ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el Gobierno era una red de complicidades y componendas. Ya eso se terminó; aunque no les guste a nuestros adversarios que yo lo diga”.



Durante la conferencia de prensa de este jueves, el Ejecutivo se refirió al asesinato de la candidata del PAN en Ocotlán, Ivonne Gallegos; de la activista asesinada en Nochixtlán, Lizbeth Victoria y al de la exalcaldesa y exdiputada local priista, Gladys Merlín Castro y su hija de 27 años, Carla Enríquez Merlín.



“Hace poco en Oaxaca asesinaron a una candidata (…) en Ocotlán y ya están detenidos los autores materiales. Se asesinó a una dirigente social en Nochixtlán, Oaxaca; ya están los detenidos”.



“Se asesinó a una precandidata en Cosoleacaque, Veracruz, ya están los detenidos; de eso va a haber un informe que se les va a entregar, siempre. Pero lo que quiero subrayar es que no hay impunidad para nadie”, añadió.



Apenas el 21 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que el 53.76 por ciento de los aspirantes agredidos durante el actual proceso electoral se concentran en 7 Estados del país, uno de ellos Veracruz.



Las entidades más afectadas son Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero: “En estas 7 entidades se ha concentrado la mayor parte de las denuncias de los candidatos”.