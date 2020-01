Durante 2020 no habrá ajuste tarifario en los costos del servicio de parquímetros, aseguró Víctor Hugo Delfín, Director de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Veracruz.



Mencionó que la hora de parquímetro permanecerá a ocho pesos la hora y la multa por no pagar seguirá en 160 pesos.



“No, claro que no, seguirán igual. El precio de la multa es de 160 pesos en caso de que no hayan pagado y la hora es ocho pesos, no se prevé incremento" dijo.



Por otra parte, mencionó que en lo que va del año no han recibido quejas en torno al mal comportamiento de los empleados de Zeus Monitoreo Vial.



Recordó que por parte de la dirección que representa, existen dos cuadrillas para orientar y brindar apoyo a la ciudadanía con la operación de estas máquinas.



Respecto al carnaval 2020, destacó que están en pláticas con esta empresa con la intención de tener algunos días de uso gratuito de los parquímetros para beneficio de los asistentes a este evento.