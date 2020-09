El director de Comercio en Coatepec, Gabriel Morales, informó que durante los festejos patrios no habrá Ley Seca.



“No tenemos información de que se aplicará la llamada Ley Seca, por lo que no se tiene previsto esta indicación a los comercios”, expuso.



Entrevistado, dijo que debido a que no habrá ceremonia presencial del Grito de Independencia, no se contemplaron medidas restrictivas para ningún comercio, sólo las que aplica el Sector Salud por la contingencia.



Además, recordó que en Coatepec esta medida no se ha llevado a cabo en años anteriores.



Y es que consideró que entre la población coatepecana existe la responsabilidad de evitar riesgos que implican las aglomeraciones, por lo que apeló a las familias a festejar en la privacidad de sus casas.