No habrá más corrupción en IMSS e ISSSTE a nivel estatal: AMLO

Los representantes del IMSS e ISSSTE a nivel estatal ya no son políticos y aunque existen resistencias a las nuevas estrategias, no habrá más corrupción, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Hay que verlo bien, en el antiguo régimen, la costumbre era poner de delegados del Seguro o del ISSSTE a políticos, si a alguien le iba mal en una elección se hacía delegado. Hay mucha amnesia y se olvida el pasado, no se trata de hacer eso, ya no hay delegados del ISSSTE y en el caso del IMSS se hizo un proceso de selección de representantes transparente, sin corrupción, ya no son políticos, sino trabajadores del seguro, que van a representarnos en los Estados".



A su vez, Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, enfatizó que los nuevos representantes de oficina no serán manipulados por el viejo régimen.



"No es correcta la apreciación de que se dejaran manipular por alguien más, porque el hecho de que sean enfermeras o profesionales de la salud, no los hace alguien fácil de manipular".



Resaltó que en gobiernos anteriores, existían políticos al frente de las delegaciones estatales "y ellos no evitaron la corrupción, a los nuevos titulares les daremos todo el respaldo para que tomen mejores decisiones".