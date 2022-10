No habrá más dinero para ORFIS, "no administra bien", advierte Congreso

Desde el Congreso del Estado no se contempla aumentar el presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en caso de que el pleno no apruebe los Informes de la Cuenta Pública 2021.Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, dijo que el órgano fiscalizador ya recibió recursos extras, sin embargo “no los administró bien”.“El año pasado se le autorizaron 57 millones y no hizo un buen trabajo; a ella se le dio el recurso para hacer las cosas bien. Ahora que no salga con que quiere más dinero, ya se le autorizó y se le aprobó para que hiciera las cosas bien y que no se justifique diciendo que el Congreso del Estado no le envió la entrega-recepción de los municipios”, declaró el legislador.Cabe recordar que la auditora general, Delia González Cobos, expresó que en caso de que la Legislatura no avale los informes de las Cuentas Públicas se requeriría de más recursos para una nueva valoración.Detalló que si les piden hacer una revisión completa al menos se requiere de una ampliación presupuestal de 8 millones de pesos y si la revisión es parcial, por lo menos serían 2 millones de pesos.Al respecto, Gómez Cazarín sostuvo que no habría más dinero para el Órgano de Fiscalización Superior.“Ya se le autorizaron 57 millones de pesos que no administró bien; yo le pido a la auditora que haga su trabajo, que es lo que tiene que hacer y que ponga la gente a trabajar”, agregó.En otro tema, Gómez Cazarín negó que sea verídico un audio en el que presuntamente se le escucha dando instrucciones para presionar a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solana Calzada.“Por mucho que quieran imitar mi voz no les va a dar y si les da miedo de que se les esté supervisando bien las cuentas como debe de ser no nos vamos a parar”, dijo.Añadió que de su parte no se dejará presionar por presidentes municipales que no hicieron bien las cosas en el manejo de recursos públicos.“A los alcaldes que no nos vamos a amedrentar ante sus amenazas; los que hicieron las cosas bien yo ya lo dije les vamos a tomar en cuenta sus pruebas.Los que se están manifestando en contra es porque tienen bien clarito de que hicieron las cosas mal y se clavaron el dinero del pueblo y ya no son los tiempos aquellos donde venían y les daban dinero a los diputados”, concluyó.