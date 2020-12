No habrá nuevos impuestos; pago de verificación vehicular sólo cambia formato: Cuitláhuac

No habrá creación de nuevos impuestos en Veracruz para 2021, aseguró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que el pago de verificaciones vehiculares únicamente cambió en su formato pero continúan con los mismos costos y ahora con mayores facilidades de pago.



Durante entrevista, el Mandatario estatal explicó que los particulares ya no cobrarán las verificaciones y el pago se hará de manera directa por el usuario.



“En lugar de que lo cobre un particular, lo cobra ahora el Estado. No hay aumento y con eso se quita la corrupción que teníamos”, detalló García Jiménez al agregar que ésta era una queja ciudadana y la causa de un problema ambiental.



A decir del titular del Poder Ejecutivo, el motivo principal para hacer estos cambios en la forma de pago de verificaciones vehiculares es porque a partir de la pandemia por COVID-19, ahora se tienen que iniciar todos los programas preventivos de la salud.



Es por ello que esta estrategia contempla el cuidado del medio ambiente y por ende, la calidad del aire.



“Tenemos que trabajar a largo plazo y lo que ha funcionado en eso, es (vigilar a) quienes tienen esas emisiones que causan un perjuicio a la salud. La idea es que más gente verifique”, sostuvo.



El problema, dijo, es que había corrupción para verificar, por lo que al hacer el pago, no necesariamente verificaban las emulsiones de gases y es por ese motivo que ahora se supervisará a través del Estado.



Cuitláhuac García dejó en claro que la finalidad es que la verificación sea real, tanto en particulares como en el servicio público.



Las diversas opciones de pago que harán más sencillo este trámite serán accediendo a la oficina virtual de Hacienda y se podrá realizar el pago en tiendas de conveniencia como OXXO, X24 y Fasti, entre otras, para posteriormente acudir a cualquier Verificentro a que se realice el servicio.



“No hay nuevos impuestos, no se incrementa el pago y ahora habrá más opciones para realizar el pago”, reiteró el Gobernador de Veracruz al mencionar que este nuevo formato de pago se implementará a partir del mes de enero de 2021.



Cabe mencionar que había críticas y señalamientos por un supuesto nuevo impuesto implementado por el Gobierno del Estado, no obstante, el Ejecutivo Estatal aclaró que la única variación fue que el pago se hará de manera directa por el usuario y el Estado se encargará de supervisar que la verificación se realice de la manera adecuada, con lo que se evitarán actos de corrupción que permeaban en los Centro de Verificación.