No habrá pacto con delincuencia organizada; cero impunidad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su Gobierno haga un “pacto” con la delincuencia organizada para pacificar al país, como lo planteó Manuel Espino, excomisionado del Servicio de Protección Federal.“Sí (descartado) nosotros hemos definido una política de cero corrupción y cero impunidad y en el caso del combate a la delincuencia, tanto la organizada como a la de cuello blanco, no hay ningún pacto”.En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Base Aeronaval de esta ciudad, el Mandatario recordó que está bien pintada la frontera, porque una cosa es la autoridad y otra la delincuencia.“Cuando ya no hay frontera, como sucedía antes, es caos. Imagínense, en el tiempo de Calderón, que el secretario de Seguridad Pública, García Luna, tenía el compromiso de proteger a una organización de la delincuencia.¿Qué se hacía antes? Se protegía a unos y se perseguía a otros, esos eran los acuerdos. Acá no sucede eso y nunca va a pasar que se va a dar protección o se va a tolerar a quienes cometen delito. Cero impunidad, sea quien sea”.El presidente López Obrador dijo que no se puede hacer ningún acuerdo, y esto tiene mucho que ver con la estrategia para enfrentar a la delincuencia.“Dicen: ¿no va a cambiar la estrategia?, claro que no porque estoy absolutamente convencido que la paz es fruto de la justicia, estoy convencido que el ser humano no es malo por naturaleza; todos los seres humano son buenos y son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales”.Ayer, durante un foro de seguridad el Senado, Manuel Espino reveló que planteó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el Gobierno Federal dialogue con los grupos criminales para pacificar al país, por lo que hizo llegar una propuesta a diversas organizaciones delictivas y ya recibió respuesta positiva de dos de ellas.