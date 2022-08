No habrá subejercicio en Veracruz, asegura Secretario de Finanzas

Luego de que el senador panista Julen Rementería advirtiera por un probable subejercicio del Gobierno de Veracruz para este año, el titular la de Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, descartó que esto ocurra pues hay tiempo para ejecutar los recursos y no regresarlos a la Federación.En entrevista, Lima Franco aseguró que los fondos federales pueden ser comprometidos hasta el 31 de diciembre, por lo que negó que haya posibilidad de regresar más de 5 mil millones de pesos por no aplicarlos.“Todavía hay tiempo para que se pueda comprometer sobre todo los recursos que son referentes a obras y los demás gastos. Recordar que todavía se tiene todo el resto del segundo semestre, bueno, ya los últimos trimestres del 2022 que es prácticamente lo que está presupuestado para nómina. Obviamente no se puede gastar hasta que vaya pasando cada quincena, en ese sentido no hay ningún problema al respecto en términos de subejercicio”, dijo.Reconoció que falta por comprometerse recursos en el rubro de educación pero descartó que sólo se hayan utilizado el 14% como asegura Rementería del Puerto.“Está pendiente lo que serían los fondos federales que son sobre todo de obras, estamos esperando que ya en estos días salgan las licitaciones para que quede comprometido la totalidad de las obras que traen las diferentes ejecutoras de obras de Gobierno del Estado”,dijo.El Secretario comentó que ha habido reintegros por contratistas que no cumplen y por “economías de licitaciones”.“Hay economías entre el monto que está presupuestado y la licitación, es decir, lo que se adjudica, entonces esas economías sí son las que se han llegado a reintegrar pero porque ya no hay tiempo de volverse a licitar”, dijo al reitar que esto no es sinónimo de subejercicio.Por otra parte, el titular de la SEFIPLAN detalló que a los municipios como Veracruz y Boca del Río les llegó un recurso excedente por parte del Fondo de Fomento Municipal tras haber accedido a que el Estado cobrara el predial, por lo que confió que otros municipios que aún no se han adherido lo hagan.