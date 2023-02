No habrá traición en sucesión presidencial y seguirá la transformación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la sucesión presidencial de 2024 no habrá traición y hay garantía de que el proceso de transformación seguirá y “habrá continuidad con cambio”.En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los aspirantes de MORENA para la candidatura presidencial son personas con principios e ideales y “hay garantía de continuidad”.Aseguró que puede que no haya tantas conferencias matutinas como las que él realiza, pero “habrá cosas mejores” y se mantendrá la comunicación con el pueblo.“No va haber traición, no nos adelantemos por eso. Yo no voy a participar después de que concluya mi mandato, me retiro. Entonces yo quiero aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien me va a sustituir.“Y estoy contento porque lo que veo es que pueden contar con el apoyo de la gente. Son personas con principios, ideales y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio, el proceso de transformación va continuar, estoy seguro”, declaró.“Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no va haber tantas conferencias, pero va haber otras cosas mejores y se van a mantener la comunicación con el pueblo. De eso no tengo duda. Estoy también convencido que en la vida pública no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, agregó López Obrador.