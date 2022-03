No hace falta amparo para vacunar a los de 12 años y más con comorbilidades: Huerta

La plataforma para vacunar contra el COVID-19 a menores de 12 años en adelante con comorbilidades en Veracruz está abierta, por lo que no es necesario que se promuevan amparos para tal fin, aclaró el delegado de los Programas del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, al agregar que esos que quieren sacar raja política con los amparos, andan como los españoles, ofreciendo espejitos cuando no es necesario.Durante entrevista realizada la mañana de este miércoles previo a la “Jornada de Capacitación a Gobiernos Municipales en la Construcción del Bienestar”, el funcionario federal señaló a quienes “sacan raja política” de esta situación al promocionar amparos para la vacunación de los menores.Cabe mencionar que fue la diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales, quien hizo el anuncio sobre el número de amparos ganados por menores para que se puedan inocular; en ese tenor, Manuel Huerta expuso además que se trata de un negocio, ya que los amparos tienen un costo, sin embargo, la vacuna para los menores con comorbilidades es gratuita y se aplica sin ningún problema.“Porque leía unas notas de alguien que quiere sacar raja política como siempre de esto, todavía ofreciendo como los españoles, espejitos a cambio de oro, porque andan queriendo amparar y no es necesario ampararse, con una demostración de que tiene una comorbilidad, en automático pasas, pero hay quienes quieren hacer negocio, porque los amparos cuestan o quieren sacar raja política, porque algunos so pretexto del amparo pero no tanto por eso, aunque mandate por un hecho legal, la verdad es que es muy sencillo”, explicó.Asimismo, dijo que a través de la plataforma para la vacunación se ha inoculado a más menores con comorbilidad, que los que reciben las dosis a través de amparos.“Por ahí andan diciendo que sesenta, ochenta se vacunaron ayer vía el amparo, la verdad es que se vacunan todos los días más vía la plataforma”, dijo y aclaró que no hay vacuna para menores de 12 años, aun con amparos, ya que iría contra la salud de los niños.“Menores de 12 años hemos dicho que no hay vacuna para ellos, ni con mandato judicial, porque sería ir contra la salud, es de 12 a 17, por ahí hay alguien que anda haciendo siempre raja política de estos temas, fueron los que crearon la privatización de la salud y disminuir la atención a la gente y ahora quieren ponerse como los justicieros pero justicieros chuecos o justicieras chuecas”, explicó.Finalmente, Huerta Ladrón de Guevara reiteró que antes de concluir marzo se terminará con la vacunación de refuerzo para ciudadanos de 18 años en adelante, para dar inicio a la inoculación del sector de 15 y 17 con el refuerzo.