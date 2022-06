No han cerrado escuelas por COVID en Veracruz: SEV

El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, rechazó que haya escuelas cerradas por COVID-19.Aseguró que, pese a que se están reportando por redes sociales el cierre parcial de planteles debido a los brotes, no hay ningún caso confirmado“Seguimos trabajando de la mano con el sector salud; al momento no tenemos ningún tipo de reporte de contagios (…).“Hemos estado caminando bien; yo he estado caminando en las escuelas. He estado recorriendo el Estado”, declaró en entrevista.Escobar García señaló que actualmente el 100 por ciento de los centros educativos funciona con normalidad y en modalidad mixta si así lo deciden los padres de familia.“Desafortunadamente hoy las redes sociales se ocupan para muchas cosas y a veces también la desinformación (…). Regresamos el 100 por ciento de las escuelas”, declaró.Cabe señalar que actualmente se dejaron de proporcionar reportes diarios sobre el nivel de propagación del virus en VeracruzDatos oficiales establecen que, en las últimas 24 horas, México registró 6 mil 396 contagios y 42 muertes por COVID-19 y al corte de este sábado 11 de junio, el país acumula 5 millones 821 mil 262 casos positivos y 325 mil 186 defunciones por coronavirus.Además, se tienen detectados 39 mil 117 casos activos del virus, mismos que se encuentran de manera predominante en Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Colima, Nuevo León, Aguascalientes, Nayarit y Baja California.En Veracruz, con corte al 31 de mayo, se reportaban 394 casos actuales, así como 14 mil 869 sospechosos; 16 mil 487 defunciones. También se contabilizaban 180 mil 49 contagios confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia.