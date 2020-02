No han reportado más retrasos en el pago de apoyos federales vía Bansefi

El encargado de Programas Federales en la zona de Orizaba, Rogelio Rodríguez García, señaló que a la que fecha no se tiene reportado ningún caso de apoyos faltantes en los depósitos que se hacen a la población vía Bansefi, como ocurrió a fines de año en Córdoba; sin embargo, de ser así, la población debe meter su queja.



Comentó que es importante que la población que detecte que no está su apoyo debe solicitar antes que nada un estado de cuenta en el banco donde reciban, para comprobar primero si efectivamente ese dinero fue depositado en su cuenta y ellos puedan tener esa certeza.



En caso de que en primera instancia vean que sí se les depositó por parte de la dependencia gubernamental, pueden proceder a interponer una queja directamente en la institución bancaria.



Agregó que quienes necesiten orientación pueden acudir también a las oficinas que están en Plaza Santa Rita, en avenida Colón, en Orizaba, o también frente a Los Filtros, en donde es un centro integrador y ahí se estará atendiendo a la población.



Consideró que es importante que la población esté pendiente de que le llegue su apoyo y si no es así también acuda a preguntar para ver si hay algún problema.



Rodríguez García señaló que al momento no se tiene reportado un caso así en la zona de Orizaba pero de ser así, las personas pueden acudir a que las orienten.