No hay afectaciones ni personas lesionadas en la entidad por el sismo: Gobernador

Al menos 45 municipios veracruzanos reportan percepción del sismo de esta noche de martes con epicentro en Acapulco Guerrero, incluyendo capital Xalapa, así como Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba y Poza Rica, informó el gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García Jiménez.



A través de sus redes sociales, el mandatario estatal expresó que varios puntos del estado se realizaron evacuaciones precautorias, “por ejemplo, en Xalapa evacuaron las instalaciones de SEFIPLAN, CECAN y Torre Olmo, en Lerdo de Tejada las instalaciones del IMSS; en Veracruz las instalaciones del IVEC, CFE, Hospital Regional y Torre Pediátrica, y en Tlapacoyan el hospital ubicado en el municipio”.



El titular del ejecutivo señaló que después de todas las verificaciones de rigor con las dependencias y reportes recibidos por encargados del Sistema de Protección Civil en el Estado la Secretaría de Protección Civil (PC) informó que no hay afectaciones ni personas lesionadas por sismo percibido en la entidad.



“Reporta de manera preliminar que no se reportan afectaciones a infraestructura estratégica ni personas lesionadas, derivado del monitoreo que realiza con autoridades municipales en seguimiento al sismo de magnitud 7.1 registrado a las 20:47 hrs de este martes a 11km al suroeste de Acapulco, Guerrero, y que fue percibido en el estado de Veracruz”.



No obstante, dejó en claro que PC mantiene el monitoreo con autoridades municipales y fuerzas de tarea de los 3 niveles de gobierno.



“Mantente informado a través de las redes de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz”, finalizó García Jiménez.