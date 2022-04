No hay casos documentados de acoso en planteles CONALEP del Estado, aseguran

De manera documental no se tienen registrados casos de acoso de docentes o entre estudiantes de los planteles CONALEP en el Estado, aseguró el director estatal de estos colegios, Guillermo Arévalo Owseykoff.En entrevista el director destacó que en los diferentes colegios extendidos por la Entidad existe sensibilización, esto como parte de todo lo que es la programación del área transversal de la educación Media Superior y dentro de los planes de estudio y el marco curricular común existen diferentes actividades para concientizar a alumnos de maestros sobre esta problemática."Documentalmente no tenemos casos. Ahorita regresando, por el tema de pandemia, se reactivarán las contralorías ciudadanas y se harán cortes trimestrales, sin embargo denuncias hasta hoy no hay", detalló.Añadió que los controles dentro del CONALEP están establecidos, porque tanto los rige la normatividad federal como la estatal y cuando alguna de las normas es superior, esa es la que se aplica.En referencia a un estudio realizado por la SEP, el cual señala que las jóvenes que egresan el CONALEP perciben el 50 por ciento menos del salario que los varones, indicó que se debe verificar, pues en los planteles de Veracruz se busca una igualdad entre hombres y mujeres."Lo que puedo comentar es que de nuestros egresados hay niños y niñas que se incorporan en su ámbito profesional y no tenemos cómo corroborar esa información, pero nosotros promovemos a hombres y mujeres egresados por igual".Incluso destacó que el 50 por ciento de los egresados de los diferentes colegios en la entidad veracruzana, optan por seguir su educación superior y el porcentaje restante se incorpora al campo laboral.