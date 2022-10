Debido a las carencias que hay en el Tecnológico Nacional de México (TecnM) Campus Orizaba, como fallas en el internet, falta de salones y de laboratorios, en este regreso a clases presenciales no hay condiciones para laborar, señaló el secretario general del sindicato de trabajadores, Miguel Ángel Cruz Arellano.Indicó que desde que se anunció el regreso a clases presenciales se advirtió que no había las condiciones, pero se les ignoró y ahora la realidad les da la razón.Explicó que si hay tres salones conectados a internet, cuando se conecta otro se cae el sistema, además de que faltan reactivos en los laboratorios, por ejemplo, el de química.Mencionó que hace unos 12 años se les dijo que se iba a construir el laboratorio de electrónica, lo cual no se ha hecho a la fecha y se carece de muchas cosas, por lo que esa carrera se está viniendo abajo y cada vez hay un menor número de alumnos.Agregó que otra área que está en el abandono es la de posgrado, en donde los alumnos están recibiendo clases en línea, porque a la administración se le ocurrió que los salones se utilizaran para darle clases a los ingenieros mecánicos, pero “se tapa un hoyo para destapar otro”.Indicó que el posgrado es una de las áreas que más prestigio dan al Tecnológico, pero ni siquiera hay clases presenciales porque los maestros y alumnos no tienen espacio.Señaló que cada estudiante paga unos mil 500 pesos a la institución por inscripción cada semestre y son más de cinco mil jóvenes, es decir que son aproximadamente ocho millones de pesos, pero no se sabe en qué se utilizan, pues hay demasiadas carencias.