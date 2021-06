No hay condiciones para regresar a aulas, dicen padres de Veracruz Puerto

Padres de familia afirman que ni las escuelas ni los alumnos están preparados para retornar a las aulas ante el semáforo naranja en la ciudad de Veracruz, por ello, en la mayoría de los planteles el consenso con los directivos es continuar en clases virtuales.



"Supuestamente la escuela no la tienen en condiciones todavía, pidieron encuesta y los papás dijeron que todavía no", dijo Juan Andrade.



"Fue una junta virtual y los papás acordaron que iban a cerrar el año virtualmente", señaló Isabel Pulido.



En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, ninguna escuela pública abrió sus puertas el pasado 24 de mayo, a diferencia de algunas privadas.



Algunos padres prefieren esperar a que la mayor parte de la población reciba la vacuna para el regreso presencial.



"A lo menos yo todavía no me vacuno, sale uno porque tiene que salir pero todavía no nos toca la vacuna y los niños pues menos", indicó Martha Díaz.



El ciclo escolar 2020-2021 concluye el próximo 9 de julio y en la mayoría de las escuelas concluirá de la misma manera que como comenzó, de manera virtual.