No hay control de movilidad en la periferia de Xalapa: COPARMEX

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Luis Sánchez Ávila, solicitó al Ayuntamiento de Xalapa aplicar de forma "pareja" las medidas de restricción a la movilidad.



"La restricción de movilidad es importante pero tiene que ser parejo, no nada más en lo que se ve, en el primer cuadro, se tiene que checar y controlar en las periferias, en donde en realidad no hay un gran control", dijo el dirigente patronal.



Lo anterior, luego de que el Gobierno de Veracruz anunció este lunes medidas de restricción a la movilidad en 12 municipios: Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Actopan, Cazones, Papantla, Tecolutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tihuatlán y San Rafael.



Esto, ya que abundó que muchas veces, en las zonas periféricas o limítrofes de los municipios se registran los brotes de la enfermedad del SARS-CoV-2.



"Aunque por un lado se controle, se tiene que hacer parejo porque no sirve de nada y afecta a la situación económica de la ciudad y del Estado".



Sánchez Ávila recalcó la correlación directa entre los casos de COVID-19 con la afectación a la economía.



"Entre más casos hay, más disminuye la economía y se tiene que buscar un punto medio para que no afecte la economía y se deben controlar los contagios por el rebrote de las fiestas".