No hay cultura del testamento en Veracruz, lamenta Notario

Aunque reconoció que la crisis económica podría ser un obstáculo para que la gente acuda a realizar su testamento, el mayor problema es que los ciudadanos no tienen la cultura de efectuar este proceso, indicó el titular de la Notaría 12, Omar Falcón Aburto.Indicó que estamos a días de que inicie el mes del testamento, mismo que tuvo mucho éxito en el primer año de pandemia, porque la gente vio partir a personas cercanas."Es importante que la gente sepa que es a un bajo costo los testamentos universales y es una manera de garantizar el patrimonio una vez que fallezca la persona".Recordó que un notario cobra por este documento alrededor de 4 mil pesos, pero en septiembre la gente deberá pagar el 50 por ciento y los derechos. Hasta ahora el precio está fijado en mil 950 pesos."La situación económica es complicada y creo que sería una causal para que no se otorguen los testamentos, sin embargo quiero decir que no tenemos la cultura de la sucesión de manera legal, entonces no pudiera ser una agravante más del otorgamiento. Durante la pandemia los índices de este trámite fueron normales en comparación con los bienes inmuebles que existen".Reiteró que se tiene que hacer conciencia sobre la campaña del mes del testamento."Debemos tener un pequeño ahorro y así disponer del recurso para el testamento y tener la conciencia de que es prioritario el otorgar un testamento, más que otra situación como la adquisición de una televisión o de algunos otros aparatos, porque cuando alguien fallece es el momento en que entran los juicios y los abogados y ahí ya los recursos no alcanzan".