No hay docentes con COVID en la Técnica 3 de Xalapa; se contagió administrativo

En la Escuela Secundaria Técnica Número 3 de Xalapa no se tiene registro de docentes contagiados por COVID-19, aseguró la directora del plantel Ernestina del Callejo Ángeles, quien aclaró que fue un administrativo del turno vespertino quien dio positivo y de inmediato se aisló, sin acudir a la escuela.



Durante entrevista en su oficina del plantel educativo, la Directiva explicó que la Coordinadora de Servicios Educativos le informó que convivió con un familiar que resultó positivo, por lo que de inmediato se aisló y no tuvo contacto con estudiantes, así como tampoco con personal del plantel.



“No hay profesores contagiados de COVID, hay una persona Coordinadora de Servicios Educativos del turno vespertino, es una persona, directivo que no ha estado en contacto ni con los alumnos, ni con gran parte del personal, esa persona siguió los protocolos adecuados, en esta escuela se aplica la guía para el regreso responsable y ordenado”, explicó.



Asimismo, ante esta situación y como lo marcan los protocolos para este retorno seguro a clases, se informó de inmediato a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en tanto la persona se encuentra en su casa aislada por lo que sólo se mantiene contacto de manera virtual.



Por lo anterior, Del Callejo Ángeles afirmó que no existe ningún riesgo para los menores estudiantes de ese plantel, que acuden a clases de manera escalonada y en grupos de 14 niños para evitar riesgos de salud.



“Ningún riesgo para los alumnos, tengan certeza que estamos aplicando los protocolos y, además, atendiendo al monitoreo diario de la Secretaría de Educación, aportamos la información adecuada a nuestra secretaría”, puntualizó.



Finalmente, dejó en claro que en el plantel se cuenta con un arco sanitizante, así como termómetros y aplicadores de gel antibacterial para alumnos, maestros y personal administrativo, donde además se desinfectan constantemente las instalaciones por parte del personal de intendencia.