No hay escrúpulos: extraños rondan casa de la familia sepultada por deslave, en Xalapa

Desconocidos comienzan a merodear por la vivienda sepultada por un derrumbe en la calle Brisas del Sedeño, en donde una madre y cinco de sus hijos murieron este sábado 21.



En denuncia con TeleClic y AlCalorPolítico, la señora Rosa Alejandra Pascasio Vázquez, vecina de la colonia Loma Bonita, refirió que los colonos persiguieron a un sujeto que rondaba en los alrededores de la casa donde ocurrió la tragedia.



Esto, a falta de una patrulla de la Policía, a pesar de que había el compromiso de vigilar el sector para evitar la rapiña de merodeadores.



“Las personas que vinieron a brindarles el apoyo les comentaron que iban a mandar una patrulla para que estuviera vigilando la casa, hasta el momento no han mandado nada, ya ha intentado una persona meterse a la casa de los señores, ya lo correteamos los vecinos, yo no sé a quién hablarle para ver si van a mandar la patrulla".



Dijo que en la casa desalojada luego del deslave habitan cuatro familias que ya fueron retiradas, a pesar de los actos de inseguridad que han sufrido los colonos.



Reprochó que se proceda con la cremación de los cadáveres de la madre y de sus cinco hijos, toda vez que no hay un motivo válido para esta disposición ya que no fallecieron por enfermedad sino por el deslizamiento de tierra.



Señaló que ya el municipio de Banderilla se había comprometido a donar los ataúdes para los fallecidos.



"Pero viene Xalapa que se iban a hacer cargo de todo, pero entonces por no dar las cajitas los van a cremar, ¿por qué motivo los van a cremar? que mal que prometan una cosa y nos salgan con otra".