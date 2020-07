No hay estrategia para levantar turismo en Xalapa tras pandemia: Empresario

A diferencia del Gobierno de la República que desde el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID-19 puso en marcha la campaña #MéxicoNosVemosPronto, en Xalapa y la región no existe una estrategia de promoción que permita levantar la golpeada “industria sin chimeneas”, considera el empresario del ramo, Hilder Lara Hernández.Si bien, añade, prestadores de servicios han recibido el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), que preside Enrique Nachón García, la titular de Turismo estatal ha permanecido ausente de los empresarios turísticos de la capital del estado de Veracruz.Y del Director de Turismo municipal, Luis Eduardo Ross Martínez, ni se diga, añade, “los resultados son nulos pues no hay promoción, no hay difusión, ni una sola campaña, nada, nada, nada, no está haciendo absolutamente nada por el gobierno municipal de Xalapa”, asevera.Añade que a pesar del caótico panorama que está dejando esta pandemia, “nosotros estamos haciendo muchos esfuerzos para continuar trabajando. Afortunadamente ha habido turismo a cuentagotas, cuidando todas las medidas de sanidad que nos está marcando la Secretaría de Salud”.Dueño del hotel Coyopolan y del restaurante La Molienda, en el municipio de Xico, Hilder Lara considera que su ubicación entre la naturaleza, en zona de montaña, ha sido estratégica y le ha favorecido.“Por esta razón es que hemos salido adelante, gracias a la ubicación y al contacto con la naturaleza. Yo creo que de no ser así, estaríamos en peores condiciones. A nosotros nos ha apoyado la bondad de la naturaleza”.“Creo que los negocios que están ubicados en la montaña, alejados de las urbes son los que hemos podido salir poco a poco adelante. No es lo suficiente, pero bueno, mantenemos la plantilla a semana inglesa, cinco días, los demás los descansamos y los colaboradores han entendido esta situación y han podido también, llevar el sustento a casa”.Con ese concepto, los empresarios de esta región han concretado algunas alianzas con empresas o compañías que prestan los servicios de senderismo, de rappel, de cañonismo, de aquellas actividades de contacto con la naturaleza.Obviamente, añade, la nueva normalidad les ha exigido implementar un protocolo estricto con cierto número de personas, con grupos no mayores a 12 personas a quienes se les toma la temperatura y se evalúan algunos signos que indiquen si están sanos o no.“Hay una plataforma que instalamos en los celulares, para que nos contesten un cuestionario vía WhatsApp o vía celulares y con esto los estamos apoyando para hacer los recorridos o la actividad”.Lara Hernández dice que como a todos los sectores, el confinamiento por el Covid-19 les ha mermado las ganancias. “Se ha distribuido a lo largo de la semana la afluencia. Ya no llega todo el domingo, ya no llega todo el sábado, van llegando de forma controlada y programada de lunes a viernes las personas que tienen posibilidades de viajar”.El empresario turístico señala que se inscribió a algunos de los programas que ha dado a conocer el gobierno federal, como las tandas del bienestar, el programa de apoyo de 25 mil pesos y el apoyo de 10 mil pesos de la SEDECOP estatal.“Ese apoyo de 10 mil pesos ayuda a los micro empresarios. No es suficiente pero puede auxiliar un poco en esta contingencia. No es suficiente. Aquí lo pertinente es hacer estrategia en conjunto”.Además, lamenta que la Secretaría de Turismo estatal no esté vinculándose con el sector productivo. “Las alianzas las hemos hecho entre empresas y no contamos con el apoyo de Xóchitl, quien está ausente. Bueno, la única secretaría que sí ha apoyado es la de Nachón. Nachón sí trabaja, las otras como que le hacen al cuento”.Hilder Lara lamenta que la Secretaria de Turismo pareciera estar más preocupada “porque le llegue la quincena, porque no la bajen de la nómina de Gobierno del Estado. Ya queremos que pase esto y hacer lo propio para que las empresas turísticas salgan adelante”.También se queja de que la capital de Veracruz luzca en el abandono, en cuarentena de servicios de limpieza y arreglo de parques y jardines, tan importantes para la atracción turística.“Mira, hay ciudades muy bien cuidadas. Boca del Río y Veracruz puerto, Córdoba y Orizaba, pero si tú te das cuenta, la capital, desafortunadamente está abandonada, tanto en parques como en jardines”.Dice que la estrategia de cerrar parques y jardines estuvo mal enfocada desde el principio. Ahí, comenta, “debieron instalar un protocolo para permitir el ingreso de cierto número de personas para caminar y ejercitarse, pero se les hace fácil cerrar todo y no trabajar. Es el caso del parque Los Berros, del Parque Natura”.El empresario se queja del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, “un catedrático que no tiene la visión de una ciudad y no quiere la ciudad. Este es un tipo del DF que vino a gobernar Xalapa por casualidad y mira cómo está Xalapa. Abandonada en su totalidad”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/