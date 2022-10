No hay fecha para comenzar a reparar carretera de Las Matas

Aún no hay fecha para iniciar la rehabilitación de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán en el tramo Las Matas, pese a los dos llamados que ha hecho en la mañanera el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Así lo confirmó el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, quien reveló que hace aproximadamente 15 días hubo una reunión con el titular del Centro SCT Veracruz, Martín Ramón Álvarez Fontán, quien aseguró, en aquel momento "cerró" filas a la petición hecha de trabajar en este punto."Nosotros estamos ya sumados en actividades que estamos realizando con el Ayuntamiento de Minatitlán, ha habido levantamientos, hemos hecho trabajos técnicos, tuvimos oportunidad de interactuar con el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que de manera profesional cerró filas en una petición que le hicimos para reparar de forma inmediata un lugar de alta erosión, las lluvias han vuelto a hacer el trabajo y ahora vamos a hacer un esfuerzo más coordinado para que este asunto quede resuelto de manera no tan provisional", dijo.De la responsabilidad del tramo, explicó que el espacio corresponde al Ayuntamiento de Cosoleacaque, pero es la entrada de Minatitlán y una de las salidas de Coatzacoalcos, de ahí que la responsabilidad sea compartida."Nosotros vamos a esperar una coordinación, en términos de coordinación financiera y operativa, el asunto tiene sus temas que deben ser planteados, entonces sí hay una responsabilidad compartida, nosotros desde luego vamos a estar coordinándonos con la SCT que estará al frente de este operativo", aseguró.Amado Cruz detalló que aún no hay fecha para iniciar los trabajos.Por otro lado, de la reparación en un tramo del puente Coatzacoalcos I, confirmó que fue el CLAM quien donó material para un bacheo emergente y su gobierno puso mano de obra y maquinaria.