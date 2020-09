No hay fecha para reabrir campor deportivo “López Mateos”, en Coatepec

El coordinador del Comité Municipal del Deporte (COMUDE) en Coatepec, Edgar Hernández, indicó que aún no hay fecha de reapertura del campo “Adolfo López Mateos”.



Señaló que esto dependerá del semáforo estatal, sin embargo, explicó que ya hay protocolos para cuando esto suceda, entre ellos solo se permitirán deportes individuales, evitando entrenamientos, además de prohibir el ingreso de menores de edad y adultos mayores.



“De manera oficial no se tiene una fecha exacta para la reapertura del campo, lo que tenemos claro es como sería la reapertura, se está considerando solo deportes individuales y no de contacto y evitando entrenamientos y la entrada a niños, así como a adultos mayores de 65 años”, detalló.



Agregó que también habrá control de afluencia, pues solo será en un 30 por ciento de capacidad y por horarios, colocación de señalética para sana distancia, toma de temperatura, gel antibacterial, uso de cubrebocas en algunos puntos y toalla facial durante la estancia.



“En la pista dejar un carril entre cada usuario y no compartir alimentos ni hidratantes, no tenemos una fecha específica, pues se marcará por el semáforo estatal”, finalizó.