No hay fosas clandestinas en alrededores de Exacademia de El Lencero: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SPP) desmintió que en las inmediaciones y en los terrenos del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad haya fosas clandestinas con restos humanos.



El titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, mencionó que ante los señalamientos de algunos colectivos, que manifestaron que en pasadas administraciones desaparecieron personas en lo que se conocía como Academia de Policía, ya se realizó una investigación y revisión del lugar.



En entrevista realizada luego de la demostración de la Compañía K9 de agentes caninos, desmintió que existan fosas clandestinas en ese lugar y recordó que en 2019 se llevó a cabo una nueva revisión sin ubicar nada fuera de lo normal.



“Desde que llegó esta administración, siempre hemos tenido las puertas abiertas para que vengan a checar. Se ha (revisado en) dos ocasiones y no se ha encontrado nada. El año pasado nos pidió un colectivo venir a checar, checaron y no encontraron nada”, puntualizó.



Asimismo, reconoció que los agentes caninos de la Compañía K9 participan en los operativos para la detección de cadáveres en fosas a petición de la Fiscalía General del Estado y de los grupos de colectivos de desaparecidos.



“Se han estado activando, nos los han pedido las fiscalías para ubicar restos humanos, el número exacto no lo tengo pero sí han localizado restos humanos, de eso se encarga la Fiscalía”, dijo al referir que todos los agentes caninos tienen la capacidad de participar en estas acciones.



“Hay un equipo de caninos que son especialistas en guardia y protección, hay otros que son en búsqueda de droga, otros en restos, cada canino puede reconocer alrededor de nueve aromas”, expuso Hugo Gutiérrez al agregar que participan en operativos en todo el Estado cuando se les solicita.