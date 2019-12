No hay intención de romper relaciones con Bolivia: Sánchez Cordero

En conferencia de prensa, la titular de SEGOB admitió que la relación con Bolivia es tensa, pero por el momento sólo se tomó nota de la declaratoria de persona non grata hacia la embajadora María Teresa Mercado y se le invitó a regresar a México.



"Sin duda, la relación es tensa, pero hasta ahorita la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tiene intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y continuará la embajada en aquel país; sólo se hizo el llamado a la persona de la embajadora, por lo incómodo que fue el fin de semana".



Olga Sánchez Cordero destacó el trabajo de la embajadora María Teresa y explicó que la SRE, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, ya emitió su postura al respecto.



"La SRE ya informó que tomaba nota de la declaratoria del gobierno boliviano o personas que están en el gobierno, porque para nosotros es gobierno de facto y sobre la declaratoria de persona non grata a María Teresa Mercado, que es una gran embajadora, se le recomendó regresar a México por cuestiones de seguridad y comodidad", expuso.



La Secretaria insistió que la embajada de México en Bolivia seguirá trabajando y no existe un rompimiento diplomático con dicho país.



"Continúa nuestra embajada en Bolivia, seguiremos trabajando dentro de la embajada. Hay personas encargadas de negocios y lo que se sugiere a la Embajadora. No hay rompimiento. Hasta ahorita queda la embajada, hay toma de nota de que ella fue declarada non grata y se le pide regresar a México por seguridad personal", subrayó.



En cuanto a las opiniones emitidas por la oposición, Sánchez Cordero dijo respetarlas pero mencionó que México se ha caracterizado por abrir sus puertas y no podía ser de otra manera.



"Respeto lo que digan los del PAN y PRD. Pienso que actuamos con profesionalismo, sin improvisaciones. Quiero decirles que en cualquier condición, México ha abierto sus puertas y no podía ser de otra manera".



"Respeto las opiniones, pero nuestro actuar no es improvisado, la política exterior no es resultado de imparcialidad, nada de eso. El Gobierno de México siempre ha tenido puertas abiertas; recordemos el golpe militar de Pinochet y ni en esos momentos fue agredida nuestra embajada".



En cuanto a los funcionarios bolivianos que permanecen en la residencia oficial de La Paz, la funcionaria federal afirmó que "mientras estén en la embajada mexicana, están en territorio mexicano".