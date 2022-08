No hay justicia para mujeres indígenas violentadas: Activista de Orizaba

No hay procuración de justicia para las mujeres indígenas que son violentadas en el país, y esa es una realidad que deben vivir las féminas, indicó la integrante de la Asociación Civil “Kalli Luz Marina”, Lizeth Hernández Cruz, quien dijo que las autoridades siempre buscarán pintar una panorama bueno del trabajo que hacen.Esto en referencia a las expresiones del titular de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz, Guilebaldo Maciel Mercado y de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, quienes aseguran que ahora sí hay impartición de justicia."Creo que tanto el encargado de la Defensoría Pública como la Fiscal siempre van a tratar de pintarnos lo mejor posible a las instituciones, pero realmente los resultados no son tangibles en la realidad".Añadió que es difícil que una mujer acceda a la justicia y sobre todo haya condenas en México. "Entonces creo que no es tal cual como lo pintan, creo que hay un hueco severo ahí. Esta realidad que a veces es compleja, pero también nos corresponde exigir como ciudadanos las condiciones necesarias para acceder a nuestros derechos y uno de ellos la justicia".La entrevistada destacó que el avance en el tema de procuración de justicia sobre todo para mujeres indígenas, es un proceso inacabado, pues hacen falta muchas cosas."Entre ellas realmente sensibilidad y voluntad de los servidores públicos, porque probablemente cuenten y tengan las herramientas a través de la formación y capacitación que reciben de la misma Fiscalía, pero no hay voluntad, no hay sensibilidad, no hay empatía.Entonces al carecer de estas características importantes para poder atender a las mujeres, realmente los procesos se tornan difíciles, complejos y también de alguna manera forman parte de una carga emocional que viven las mujeres al enfrentar un proceso jurídico".Lamentó que otro problema sea que se revictimice a las personas en los procesos jurídicos en las fiscalías. "Hay muchas cosas que faltan por hacer en el tema de la procuración de la justicia".