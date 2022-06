No hay logros ante desapariciones; urgen a Cuitláhuac volver a reunirse con familias

La activista Belén González cuestionó públicamente al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por haber dejado de reunirse con familiares de desaparecidos, exhibiendo además que la declaratoria que hizo el mandatario al inicio de su administración por una “crisis humanitaria” debido a las desapariciones en la entidad no ha dado los resultado esperados.Incluso, denunció que el área que implementaría el programa para atender tal crisis, llegó a confrontar a las familias de desaparecidos.Este martes, el Gobernador y otras autoridades ofrecieron una disculpa púbica por la desaparición de cuatro jóvenes en Coatzacoalcos a manos de policías durante el duartismo.En el evento, González aprovechó para hacer demandas y señalar pendientes del Gobierno en turno.“Desde el 30 de septiembre del 2019 que usted vino a trabajar con los colectivos aquí a Coatzacoalcos quedaron muchas pendientes en la mesa y necesitamos que las retome, necesitamos que nos dé una respuesta y que se vuelva a sentar con las familias, necesitamos soluciones y aquí usted nos puede indicar el camino o nos las puede dar, necesitamos que retome esas acciones, señor Gobernador”, dijo González.La activista hizo referencia al primer acto de García Jiménez como Gobernador, que fue declarar la crisis humanitaria por desapariciones y a la posterior publicación del “Programa Emergente para Atender las Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz”, advirtiendo que no se cumplieron las expectativas.“Las familias de personas desaparecidas tuvimos confianza en que el Gobierno que usted encabeza realizaría las tareas necesarias para que esta declaratoria y el marco legal en el cual las familias de desaparecidos apostamos, tuviera un efecto positivo en nuestros casos, en las investigaciones y en las acciones de búsqueda para que por fin pudiésemos tener más vías para localizar a nuestros familiares desaparecidos.“La realidad ha sido que esta declaratoria no ha sido ampliamente difundida y hasta ahora no ha logrado conjuntar en acciones que las familias podamos seguir y evaluar de manera oportuna considerando nuestra participación y aportación”.Asimismo, denunció que el área encargada de implementar el programa no sólo no cumplió con su objetivo de fortalecimiento institucional y la consolidación de políticas públicas, “sino que en su momento confrontó a las familias”.“Lo cual imposibilitó nuestra participación como familiares. Eso dejó a su administración en los altos estándares internacionales reconocidos por la Declaratoria en un papel modesto, confrontativo y poco esperanzador tanto en la construcción de paz, como en el avance que pudiera significar para los casos de las violaciones de los derechos humanos que han sufrido nuestros familiares desaparecidos y nosotras mismas como víctimas indirectas”.Ante García Jiménez, Belén González también señaló que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante la administración actual han desaparecido 943 personas, “el 16.17% del total de desapariciones”.“No hay discurso oficial que satisfaga a una familia doliente por una ausencia, no hay discurso que convenza sobre los máximos esfuerzos que ha realizado esta administración, no hay recurso ilimitado, dicho así por el titular el Ejecutivo federal, que garantice que las instituciones van a buscar a nuestros hijos y que los culpables recibirán castigo”, dijo.La activista reiteró que entre diciembre del 2018 y febrero de 2020, el Gobierno de Veracruz estaba dispuesto a escuchar a las familias de personas desaparecidas, sin embargo, ya no hay más espacios donde se les garantice audiencia, “donde se nos garantice verdad y donde se nos garantice justicia”.“Lo invito a reflexionar sobre lo importante que sería retomar ese espacio de diálogo con los colectivos, no sin antes invitarlo a que el diseño de esos espacios sean estratégicos, productivos y donde se tenga la posibilidad de evaluar con las acciones reales las que valgan la pena y las que nos representen la posibilidad de encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo.