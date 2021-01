No hay nepotismo en el OPLE, aclara Consejero Presidente

El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, negó que exista nepotismo en la designación de Mónica Ruiz Saldaña, hermana del consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Ruiz Saldaña, como jefa de Diseño en el área de Comunicación Social.



Al dar contestación a los cuestionamientos de los representantes partidistas, durante la sesión ordinaria de este viernes, explicó que no se da este delito porque son instancias diferentes, es decir, una es del ámbito federal y la otra, estatal.



“El tema del nepotismo que se menciona, recordemos que uno es ámbito federal y otro es ámbito local, y para que se dé esa circunstancia tiene que tener en su área de influencia”, comentó.



Bonilla Bonilla aseguró que los nombramientos en el organismo, se hacen con independencia luego de verificar los perfiles y currículum, “y no creo que sea el caso”.



Este día, los representantes de los Partidos Todos por Veracruz, Osvaldo Villalobos Mendoza; Cardenista, José Arturo Vargas Fernández y de ¡Podemos!, Alfredo Arroyo López, acusaron al integrante del INE de supuestamente injerir en las decisiones del OPLE de Veracruz y en el proceso electoral para favorecer a MORENA.



Además sostuvieron que Ruiz Saldaña ha ampliado “su brazo” dentro del ente comicial con la reciente designación de Mónica Ruiz Saldaña, quien renunció al cargo de jefa de Capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en diciembre.



Previo a este cargo en el órgano jurisdiccional, ella trabajó con el ex magistrado José Oliveros Ruiz, cuyo hermano, Salvador Oliveros Ruiz, quien era el jefe de Capacitación del TEV, es actualmente uno de los asesores del consejero del INE.



Aunque se buscó conocer la opinión del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, sobre las acusaciones en su contra, prefirió no hablar al respecto.