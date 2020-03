No hay ningún caso abierto contra docentes de UV por “tendederos del acoso”

Al momento, no existe procedimiento, investigación o acta circunstanciada iniciada contra los docentes acusados de acoso sexual en los “tendederos” instalados en distintas facultades de la Universidad Veracruzana.



“Los tendederos se hicieron, no sé si todavía estén o ya no estén, lo que sí es que no hay un señalamiento directo a ningún docente”, aclaró el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe.



Cabe destacar que dentro de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, estudiantes de la UV denunciaron en “tendederos” actos de acoso de académicos de las facultades de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), Ciencias de la Comunicación (Facico), Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus Veracruz; entre otras.



“Cuando se hace un señalamiento, inicia un procedimiento establecido en el Contrato Colectivo para realizar una investigación y desahogar la investigación a través de un acta circunstanciada” aseguró Levet Gorozpe.



Sin embargo, refirió que como representación sindical de los académicos, no han tenido notificación de que exista un procedimiento documentado contra uno de los miembros del FESAPAUV.



“Hasta ahorita no hay ningún procedimiento oficial, hasta ahorita, no” dijo.



Y aseguró que FESAPAUV no defenderá a los malos maestros a los que se les haya comprobado una agresión contra el estudiantado.



“El Sindicato nunca va a proteger a ningún académico que haya cometido una falta grave de agredir o agraviar a una alumna o alumno, el sindicato no es tapadera de nadie y nada más queremos que se hagan las cosas conforme a la normatividad para que todo se haga con legalidad” señaló.