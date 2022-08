La cervecera Constellation Brands no buscará nuevas concesiones para acceder a más agua de los acuíferos de Veracruz, aclaró el secretario de Desarrollo Económico (SEDECOP), Enrique Nachón García.En entrevista reiteró que usará concesiones no utilizadas por medio de transmisión de derechos para hacer uso del agua proveniente del acuífero costero de Veracruz.Así, puso fin a los rumores de que presuntamente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), otorgó nuevas concesiones a la empresa para explotar los cuerpos de agua de la zona del puerto de Veracruz.Y es que desde la semana pasada, versiones periodísticas apuntaban que la Comisión dio nuevas concesiones para acceder al agua de la entidad, poniendo en riesgo la disponibilidad del líquido para la población en general.Al respecto, la propia dependencia aclaró que si bien retiró 3.4 millones de metros cúbicos anuales de agua a campesinos de Veracruz para otorgárselos a la empresa cervecera, esto no afecta a los agricultores pues el agua ni siquiera era utilizada y ellos estuvieron de acuerdo en traspasar 14 concesiones ya contempladas previamente al anuncio de la llegada de la empresa.En ese sentido, Nachón García dijo que en su momento, la cerveza informó al Gobierno de Veracruz que de las concesiones ya otorgadas, lograron un traspaso de los derechos sobre las mismas, con la venia de los agricultores.“Nunca se dio una nueva concesión; eso sigue igual, hubo una concesión de derechos de concesiones no utilizadas otorgadas en el pasado y que no hay ni una autorización nueva”, dijo.Además, agregó que no será necesario gestionar nuevas concesiones, pues con las 14 que explotará Constellation Brands, se cumple el requerimiento necesario para el funcionamiento de la planta.“Son concesiones muy cercanas a la zona del municipio de Veracruz”, precisó.