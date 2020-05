No hay obras "fantasma" de la SEV en escuelas, aseguran padres de familia

Padres de familia de un de las escuelas que fueron señaladas como utilizadas para cometer fraude por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), aseguran que las obras solicitadas a la dependencia ya fueron entregadas y estas habrían sido solicitadas desde el 2016, pero no obtuvieron respuesta de las autoridades de ese entonces.



Luego de que el senador de la República del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, aseguró que en tres planteles del estado se habrían utilizado empresas fantasmas para desviar recursos de obras, los propios padres de familia desmintieron esta versión.



A través de un vídeo, integrantes de la Sociedad de Padres de Familia de cada plantel, expresaron que las obras ya fueron entregadas para el beneficio de mis estudiantes.



María Molina Cruz, señaló que se entregaron los trabajos completos de barda, baños y portón de la escuela primaria "Vicente Lombardo Toledano", del puerto de Veracruz, por lo que solicitó no utilizar estos temas con fines políticos.



Por otra parte, Elba Cortez, expuso que fue en este ciclo escolar cuando se recibió el apoyo para el plantel, ya que por seguridad, necesitan la barda perimetral.



“Y nos hicieron no solamente una barda perimetral sencilla, también el muro de contención ya que estamos en un lugar alto y aparte de eso recibimos mobiliario nuevo y el portón nuevo que tampoco teníamos”, puntualizó.



“Por ahí se están diciendo muchas cosas, pero queremos decirles que nosotros que somos los padres de familia, día a día estamos en este lugar y cómo parte de la sociedad de padres de familia, queremos decirles que estamos contentos y agradecidos”.



En el mismo vídeo, la tesorera de la escuela, Abigail Ramos, explicó que todos los padres fueron testigos de que la SEV acudió al llamado que les hicieron y asentó que tienen evidencias y fotografías del proceso de los trabajos que se realizaron.



Además, asentó que la petición se hizo desde el 2016 y no fue hasta esta administración cuando Espacios Educativos les otorgó el apoyo.



“No habían hecho nada, nada más estábamos metiendo documentos y estábamos en espera, hasta ahorita en el 2019 que empezaron esa obra”, detalló.



Cabe señalar que este tema de las supuestas empresas fantasma utilizadas por la SEV, derivó de una declaración del panista Julen Rementería, quien asegura que demostrará que hay desvíos de recursos, no obstante, los propios padres de familia del plantel aseguraron que las obras están entregadas y solicitan que no politicen esta situación.