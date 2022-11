No hay “obras magnas”, hay obras necesarias para todo Veracruz: SIOP

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, afirmó que en las 10 regiones en que tienen dividido el Estado, desde el norte hasta el sur, se han proyectado obras y a todas las zonas les ha tocado casi equitativamente el mismo porcentaje de recursos para ejecutarlas.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv con motivo del Cuarto Informe de Labores del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, expuso que hasta octubre estaban en ejecución aproximadamente 135 obras que fueron contratadas este año.Detalló que ya se han concluido unas 30, principalmente aquellas que fueron asignadas a principios de año; las otras se concluirán antes de terminar el 2022 y algunas el próximo año."Este año el Congreso del Estado nos dio poco más de mil 200 millones de pesos, pero hubo refrendos, incrementos y reducciones, pero a la fecha con los refrendos del año pasado, hubo incrementos y deducciones pero a la fecha andamos como por poco más de 2 mil millones de pesos", calculó.Hernández Gutiérrez expuso que estos proyectos se deciden con la anuencia del titular del Ejecutivo y refrendó que se distribuyen en las 10 regiones en que tienen dividida la Entidad."Hacemos obras en todos lados, le damos mantenimiento a las carreteras que ya tenemos porque tenían mucho tiempo que no se les daba y en las poblaciones o municipios pequeños pavimentamos calles, donde antes no se hacía ninguna obra y ahí es donde estamos llegando nosotros", dijo.El titular de la SIOP reiteró que en la actual administración no están trabajando en "obras magnas", sino que distribuyen el presupuesto en proyectos necesarios como el de un colector en las partes bajas de Xalapa, y la rehabilitación de las avenidas Lázaro Cárdenas y Arco Sur, también en la Capital Veracruzana."Son de las obras más grandes que tenemos, tenemos también la Torre Orgullo Veracruzano, el edificio de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), que son del año pasado, pero bueno se contrataron casi a lo último y lo estamos ejecutando en este año. No son obras magnas, pero son de montos considerables", refirió.El funcionario estatal dijo que los dos últimos inmuebles deben estar terminados este año, mientras que el colector, por las lluvias que han impedido su construcción, se terminaría en 2023.El integrante del Gabinete estatal dijo que las precipitaciones que han caído sobre el territorio veracruzano sí han provocado algunos problemas a las vialidades, aunque se está haciendo el levantamiento de la información junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Protección Civil (SPC)."Ya vemos qué vamos a hacer, ya lo que queda del año está complicado reconstruir, más que nada le vamos a dar donde hay derrumbes y todo para liberar el paso y ya la reconstrucción o lo que sea para el siguiente año", externó.Sobre el estado de las carreteras veracruzanas y ante el cuestionamiento que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, el secretario dijo que se trata de la carretera que va de Minatitlán a Coatzacoalcos, la cual dejarán en "buenas condiciones este año" y a partir del próximo será la SCT la que asuma el mantenimiento."Hemos hecho mucho con poco, de carreteras son más de 23 mil kilómetros, las prioritarias son como 7 mil km y le hemos metido a lo prioritario a poco más de mil km. Sí nos falta bastante pero necesitamos un poquito más de presupuesto", refrendó.Y es que dijo que anualmente solicitan alrededor de 10 mil millones de pesos, considerando las solicitudes de obras que hacen los ayuntamientos."Nos solicitan obras, nosotros lo juntamos, hacemos la sumatoria, siempre alrededor de eso, a veces un poquito más. Eso se va a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), para el presupuesto del siguiente año, pasa por el Congreso que nos autoriza bastante menos, pero con lo que nos dan es con lo que trabajamos", abundó en la entrevista.Hernández Gutiérrez rechazó que se haya caído en subejercicio en años anteriores, ya que explicó que no se pueden pagar proyectos que no están terminados, pero que una vez se concluyen se liquidan y así se utiliza el recurso establecido para ello.Expuso que todas las obras que se ejecutan en el Estado este año se han entregado a empresas veracruzanas, mientras que en 2022, un sólo proyecto fue para una foránea."Nos ha resultado bien trabajar con empresas veracruzanas, porque son de la región, entonces no se les dificulta tanto. Si vienen empresas de afuera a veces tienen que mover su maquinarias, su gente y eso encarece un poco y siendo del estado de Veracruz y si son de la zona, pues les facilita mucho y es mucho más fácil también para ellos la ejecución de las obras", manifestó.Aunque reconoció que falta mucho por hacer, Elio Hernández Gutiérrez aseveró que sí se han cumplido los objetivos planeados hasta ahora, adelantando que para el próximo año seguirán con los proyectos desarrollados en varias etapas, como el de la carretera a Ozuluama, en el norte del Estado."Es una línea muy grande que comunica una zona ganadera, lechera y varias cosas. Varias de esas obras esperamos terminarlas en el siguiente año y en el 2024 cerrar circuitos como nosotros lo manejamos y dejar eso como un legado", comentó.Recordó que estos fueron compromisos de campaña del Gobernador, de allí que seguirán pavimentando con concreto hidráulico para que duren más y ejecutándolas en zonas donde antes no se hacían."Para finalizar la administración vamos a entregar bien las carreteras, lo que podamos terminar se van a entregar las carreteras, y que la siguiente administración continúe con lo que nosotros ya hicimos, que nos costó mucho y más que nada no dejarlas caer porque lo que sucede si no les da mantenimiento sale mucho más caro levantar todas las carreteras", refirió finalmente.