No hay obras ni trabajo; veracruzanos prefieren migrar, lamenta PRI

Ante la falta de empleos y obras en el estado, los veracruzanos siguen migrando, indicó la secretaría de Asuntos Internacionales y Migratorios del CDE PRI Veracruz, Claudia Ramón Perea.Mencionó que “digan lo que digan” las autoridades, no hay obras, o hay trabajo, entonces la gente sigue saliendo del país, principalmente a Canadá.Ramón Perea dijo no saber si el Gobierno mexicano aplica políticas públicas en favor de los paisanos, pero al menos no las ha visto.Agregó que la mano de obra veracruzana es muy calificada, por lo que ha ayudado a que muchos paisanos se vayan de manera legal con su visa H2.No obstante, invitó a los connacionales a estar alertas, pues los reclutadores contratados por empresas extranjeras no les deben cobrar un solo peso, además de que en los documentos que les dan debe estar todo detallado, como cuántas horas van a trabajar, si les darán alojamiento, comida, asistencia médica.Explicó que todos esos aspectos deben estar bien estipulados, para que cuando lleguen al lugar en donde van a trabajar no les quieran hacer ningún cobro, pero si es el caso, lo denuncien.Mencionó que desde el PRI les siguen brindando asesoría a los connacionales que van a trabajar en el vecino país del norte, para que esa experiencia sea benéfica para ellos y no se convierta en una pesadilla.