No hay pacto con la 4T por Reforma Electoral, asegura el PRI

Entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), no hay ningún pacto para avalar la reforma constitucional en materia electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.El dirigente en Veracruz del PRI, Marlon Ramírez Marin, rechazó los señalamientos de diputados del partido Movimiento Ciudadano, que aseguran que el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor ha pactado con Adán Augusto López Hernández, titular de la SEGOB, para votar a favor de la reforma tal como se ha presentado y que habrá de someterse a votación en la Cámara de Diputados antes de concluir este año.“Quien lo dice es un integrante del partido Movimiento Ciudadano, que es finalmente el causante de que en las Cámaras (de Diputados y de Senadores) no tenga mayoría el bloque opositor, y lo dice el que integra un partido político que está nutrido de priístas, y lo dice un partido que no tiene estructura política y lo único que tiene es una cancioncita y un dirigente que lleva años, y es dueño del partido”, agregó el también diputadolocal.Aseveró que el Revolucionario Institucional tiene la madurez política para sentarse a negociar y lo hacen de frente.Pero, agregó, hay quienes lo hacen en lo oscuro.“Yo los exhortaría a que asumiéramos la mayoría de edad política y que fuéramos serios y congruentes”, dijo.Ramírez Marín adelantó que su partido participará en la discusión del tema, peor no votará a favor de la reforma tal y como la presentó el titular del Poder Ejecutivo federal.Reiteró que la reforma, tal como está presentada en este momento no va a ser apoyada por el tricolor, “lo que no quiere decir que, no se tiene la obligación en Cámaras, de discutir las propuestas”.Expuso que si se requiere de una reforma electoral, pero no en los términos en los que se ha planteado.