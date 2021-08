No hay plazo para que Papa nombre a nuevo Arzobispo de Xalapa

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, indicó que no hay un tiempo máximo para que el Papa Francisco nombre a un nuevo arzobispo en la capital del Estado.



"No hay un límite de tiempo (el nombramiento), porque es una facultad que tiene el Santo Padre. Mientras tanto la Arquidiócesis está en oración, en primer lugar orando por el eterno descanso del arzobispo Hipólito Reyes y en segundo pidiéndole a Dios que pronto ya se nombre a un Obispo y que sea un buen pastor", expresó.



Por lo pronto, adelantó que es posible que este lunes ya se conozca el nombre de la persona que será designada como "administrador" de la sede episcopal, tras la muerte de monseñor el pasado 8 de agosto.



"Ahora nuestra Arquidiócesis se encuentra en esta situación expectante, se sabe que el día de mañana ya se dé a conocer este nombramiento del nuevo administrador de la Arquidiócesis y eso también permitirá contar con todos los trabajos que tiene, porque la Iglesia y las actividades continúan", expresó Suazo Reyes.



Expuso que "administrador" es un servicio que un sacerdote hace para encabezar y coordinar algunas actividades dentro de la Arquidiócesis de Xalapa, mientras el Sumo Pontífice nombra al sucesor de Reyes Larios.



"Se detienen algunos nombramientos, algunas cosas jurídicas, pero se sigue manteniendo los servicios de los sacramentos que estaban agendados y por eso es importante que haya un administrador", reiteró.



Aclaró que en el caso del obispo auxiliar, José Rafael Palma Capetillo, él seguirá manteniera su nombramiento y prestando su servicio hasta que se nombre al administrador y a un nuevo obispo auxiliar.



"Esperamos ahora que con el nombramiento ya se señalen algunos oficios, algunas funciones, no solamente del administrador, sino también qué papel va a desempeñar el obispo auxiliar", precisó el presbítero.



Además recordó que hoy el clérigo estaría celebrando 48 años de su ordenación sacerdotal, para lo cual se habían preparando, así como para festejar sus 75 años de vida, que cumpliría el pasado 13 de agosto.