No hay queja formal sobre falta de pago de aumento salarial en RTV: Iván Luna

El coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Iván Joseph Luna Landa, invitó a los presuntos trabajadores de Radio Televisión de Veracruz (RTV), que anónimamente denunciaron falta de pago del retroactivo y de incrementos salariales, a acercarse con él y exponerle la situación.Tras encabezar la guardia de honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros, afirmó que "con gusto" los atiende, aunque debe saber su identidad."Con gusto los atiendo pero no dicen quiénes son, entonces yo recibo a las personas que se quejen. Abro la puerta, no los puedo exhortar, les abro la puerta para que se acerquen a mí y platicamos, con gusto", expresó.Luna Landa dijo conocer de esta presunta problemática por lo que ha salido en algunos medios de comunicación, insistiendo que a su despacho no ha llegado una queja formal de empleados de RTV.Sobre el monto ejercido por esta área en 2022 y si podría haber un subejercicio de recursos, el funcionario lo descartó afirmando que no ejerce tanto presupuesto, sino el destinado a nómina de su personal, invitando a la reportera que lo cuestionó a "buscarlo" en el decreto de Presupuesto de Egresos para este año."En el proyecto de egresos que se aprueba en el Congreso del Estado, ahí viene todo y no hay peligro (de subejercicio)", reiteró sin precisar si solicitará una ampliación presupuestal para 2023.En ese sentido, comentó que lo que le entreguen estará bien porque "nosotros nos ajustamos", aunque sostuvo que pudiera ser equivalente al aumento de la inflación, es decir, un 3 o 4 por ciento.Iván Luna tampoco quiso precisar cuánto dinero se ha destinado a los medios de comunicación por concepto de convenios por publicidad oficial, alegando que todavía no acaba el ejercicio fiscal, sino hasta diciembre."Eso va a salir en la cuenta pública", respondió con renuncia.